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Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести - опубликована инструкция

Как получить удостоверение члена семьи пропавшего без вести - опубликована инструкция

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в Telegram опубликовал инструкцию, как получить удостоверение члена семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, передает УНН.

Детали

"Получить удостоверение имеют право родители, второй из супругов и дети лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - отмечает Котенко.

Для этого, по его словам, необходимо написать заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту фактического проживания.

К заявлению нужно приложить:

  •  паспорт (свидетельство о рождении) и индивидуальный налоговый номер члена семьи, которому выдается удостоверение;
  •  извещение ТЦК и СП о пропаже лица без вести.

    • Удостоверение подтверждает право родственников пропавших без вести на получение социальных гарантий от государства. В частности, льготы на проезд общественным транспортом и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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    Дополнение

    Как ранее сообщал УНН, около 24 тысяч украинцев внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. С начала войны общая цифра уменьшилась на 76 тысяч. Сейчас в Украине пропавшими без вести считают около семи тысяч военных. По словам Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, "остальные, к сожалению, погибшие".

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