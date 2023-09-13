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Уполномоченный по пропавшим без вести Котенко анонсировал свою отставку

Уполномоченный по пропавшим без вести Котенко анонсировал свою отставку

Киев • УНН

 • 240118 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что планирует подать в отставку, после того, как вернется из командировки. Об этом он написал на своей странице в Telegram, сообщает УНН.

Цитата

“Сейчас Уполномоченный находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращении он подаст заявление об отставке”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины передал функционал по пропавшим без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ведомство будет принимать решение о создании поисковых групп (согласовав его с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными), определять порядок проведения поисковых работ, порядок эксгумации. А также проводить изъятие (эксгумацию) тел (останков) погибших (умерших) лиц и их транспортировку (эвакуацию) в государственные специализированные учреждения или места окончательного захоронения.

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