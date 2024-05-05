Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения

Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели телефонный разговор, во время которого обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений.

Также во время данного разговора были запланированы дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.

Мы отметили важность постоянного личного контакта для нахождения взаимовыгодных решений и решения двусторонних вопросов - отметил Андрей Ермак.

Кроме того, он добавил, что коммуникация между Украиной и Венгрией происходит по плану.

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