Ермак остается на посту руководителя ОП - СМИ

20:30 • 3800 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
17:57 • 17268 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 37859 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 33909 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 51198 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 59912 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 62652 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 27050 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
20 ноября, 12:24 • 62650 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
20 ноября, 12:24 • 41291 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Графики не действуют: Укрэнерго заявило об аварийных отключениях света в большинстве регионов из-за последствий атак рф20 ноября, 13:28 • 9314 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 26333 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto15:45 • 35742 просмотра
путинский патриарх кирилл после обстрела Тернополя заявил, что россия в войне не нарушает заповедь "не убий"17:33 • 5896 просмотра
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась20:00 • 5110 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto15:45 • 36159 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
15:30 • 51199 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации20 ноября, 13:38 • 59913 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
20 ноября, 13:09 • 62653 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20 ноября, 12:24 • 62650 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 26649 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 41933 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 64302 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 60953 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 61701 просмотра
Ермак остается на посту руководителя ОП - СМИ

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Президент Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента после встречи с фракцией "Слуга народа". Это решение принято несмотря на призывы к отстранению Ермака на фоне углубления коррупционного скандала, о чем сообщил журналист FT Кристофер Миллер.

Ермак остается на посту руководителя ОП - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с фракцией "Слуга народа" решил не увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на призывы к его отстранению на фоне углубляющегося коррупционного скандала. Об этом сообщил журналист FT Кристофер Миллер, передает УНН.

Подробности

Андрей Ермак остается на посту. Президент Украины решил оставить на посту своего влиятельного и противоречивого руководителя аппарата, несмотря на призывы к его отстранению на фоне углубляющегося коррупционного скандала

- сообщил Миллер.

Дополнение

УНН сообщал, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась.

Зеленский после заграничного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.

Павел Башинский

