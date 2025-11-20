Єрмак залишається на посаді керівника ОП - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з фракцією "Слуга народу" вирішив не звільняти керівника Офісу президента Андрія Єрмака, незважаючи на заклики до його усунення на тлі поглиблення корупційного скандалу. Про це повідомив журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

Деталі

Андрій Єрмак залишається на посаді. Президент України вирішив залишити на посаді свого впливового та суперечливого керівника апарату, незважаючи на заклики до його усунення на тлі поглиблення корупційного скандалу - повідомив Міллер.

Доповнення

УНН повідомляв, що зустріч Президента України Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася.

Зеленський після закордонного турне анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями та законодавцями цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціатива створення коаліції та уряду національної стійкості є позицією окремих депутатів, а не всієї фракції "Слуга народу". Він також наголосив на підтримці боротьби з корупцією та звільненні скомпрометованих членів уряду.