Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася

$42.090.00
48.740.05
ukenru
20:30 • 1214 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 14593 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14 • 35855 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 32051 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 48535 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 58232 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 61115 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 26952 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24 • 61329 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24 • 41206 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20 листопада, 11:00 • 59306 перегляди
Графіки не діють: Укренерго заявило про аварійні відключення світла у більшості регіонів через наслідки атак рф20 листопада, 13:28 • 6492 перегляди
Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталіVideo20 листопада, 13:30 • 15326 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 24186 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 32982 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 33457 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 48529 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 58230 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 61114 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 61329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Давид Арахамія
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 24575 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 41228 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 63670 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 60385 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 61126 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Х-101
Техніка
Financial Times

Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася

Київ • УНН

 • 4226 перегляди

Зустріч Президента України з фракцією "Слуга народу" завершилася. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася

Зустріч Президента України Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася. Про це журналістам повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.

Деталі

Зустріч з фракцією завершилася

- повідомив Литвин.

Доповнення

УНН повідомляв, зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" планується сьогодні, 20 листопада, ввечері.

Зеленський після закордонного турне анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями та законодавцями цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціатива створення коаліції та уряду національної стійкості є позицією окремих депутатів, а не всієї фракції "Слуга народу". Він також наголосив на підтримці боротьби з корупцією та звільненні скомпрометованих членів уряду.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Давид Арахамія
Слуга народу
Володимир Зеленський