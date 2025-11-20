Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась
Киев • УНН
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась. Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.
Подробности
Дополнение
УНН сообщал, встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня, 20 ноября, вечером.
Зеленский после зарубежного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".
Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.