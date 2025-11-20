$42.090.00
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась

Киев • УНН

 • 2232 просмотра

Встреча Президента Украины с фракцией "Слуга народа" завершилась. Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» завершилась

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа" завершилась. Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает УНН.

Подробности

Встреча с фракцией завершилась

- сообщил Литвин.

Дополнение

УНН сообщал, встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" планируется сегодня, 20 ноября, вечером.

Зеленский после зарубежного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициатива создания коалиции и правительства национальной устойчивости является позицией отдельных депутатов, а не всей фракции "Слуга народа". Он также подчеркнул поддержку борьбы с коррупцией и увольнение скомпрометированных членов правительства.

