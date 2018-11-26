Введение военного положения предполагает ограничение прав и свобод украинцев - указ

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временное ограничение прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения 4, Кабинет Министров Украины", - говорится в указе Президента.

Кроме того, другим пунктом указа предлагается проинформировать Генерального секретаря ООН о введении в Украине военного положения, и об ограничении прав и свобод человека и гражданина.

"Министерству иностранных дел Украины обеспечить информирование в установленном порядке Генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о границе этих отклонений и причинах принятия такого решения", - предложено в указе.

Этот указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

В то же время, сегодня во время брифинга Президент Петр Порошенко заявил, что указ "О введении военного положения в Украине" не содержит никаких пунктов, которые бы ограничивали права или свободы граждан нашей страны.

"Отмечу, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и т.д.", - цитирует Главу государства пресс-служба АП.

Глава государства также подчеркнул, что "из всех опций, которые предоставляет закон "О правовом режиме военного положения" в указ "О введении военного положения" вошли только те, которые касаются главным образом различных военных мер". "Мы должны усилить охрану прямо сейчас. Меры, которые в случае вторжения позволят нам быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы", - разъяснил Петр Порошенко.

"Тем более, что ребята из первой волны резерва, которые уже имеют боевой опыт, готовы уже хоть сейчас паковать рюкзаки и ресурсы будут мобилизованы - и человеческие, и вооруженные, и финансовые", - добавил он.

Президент также заверил, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил. "Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации - это возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации", - резюмировал Глава государства.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины о введении военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40. После этого Рада ушла на "10-минутный перерыв", который длится уже почти час.

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Указ Президента from UNNews