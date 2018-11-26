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Введення воєнного стану передбачає обмеження прав і свобод українців - указ

Введення воєнного стану передбачає обмеження прав і свобод українців - указ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Указом про введення воєнного стану в Україні пропонується можливе обмеження прав і свобод людини і громадянина. Про це йдеться в указі Президента України про введення воєнного стану в країні, що розміщений на сайті ВР, передає УНН.

"У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасове обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах і обсязі, які необхідні для забезпечення можливості впровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", - йдеться в указі Президента.

Крім того, іншим пунктом указу пропонується проінформувати Генерального секретаря ООН про введення в Україні воєнного стану, та про обмеження прав і свобод людини і громадянина.

"Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН і офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, і про кордон цих відхилень і причини прийняття такого рішення", - запропоновано в указі.

Цей указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України" Про введення воєнного стану в Україні".

Водночас, сьогодні під час брифінгу Президент Петро Порошенко заявив, що указ "Про введення воєнного стану в Україні" не містить жодних пунктів, які б обмежували права чи свободи громадян нашої країни.

"Наголошу, що в указі я не передбачаю жодних заходів, пов’язаних із обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо", - цитує Главу держави прес-служба АП.

Глава держави також підкреслив, що "із всіх опцій, які надає закон "Про правовий режим воєнного стану" до указу "Про введення воєнного стану" увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів". "Ми маємо посилити охорону прямо зараз. Заходів, які у разі вторгнення дозволять нам якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси", - роз’яснив Петро Порошенко.

"Тим більше, що хлопці і дівчата з першої хвилі резерву, які вже мають бойовий досвід, готові вже хоч зараз пакувати рюкзаки і ресурси будуть мобілізовані – і людські, і збройні, і фінансові", - додав він.

Президент також запевнив, що поки що не планується оголошення повної чи часткової мобілізації до лав Збройних сил. "Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації – ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації", - резюмував Глава держави.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40. Після цього Рада пішла на "10-хвилинну перерву", яка триває вже майже годину.

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Указ Президента from UNNews

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