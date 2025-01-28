ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

Силы обороны Украины недавно отбили ранее утраченные позиции под Торецком. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков у Торецка, Часового Яра и Курахово. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

На "украинском плацдарме" в Курской области 27 января продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В минобороны рф 27 января заявили о захвате села Николаево-Дарьино (к северо-западу от Суджи). Но в ISW считают, что войска рф, вероятно, взяли под контроль этот населенный пункт еще по состоянию на 21 января.

Бои продолжались возле Косицы (к северу от Суджи), а ВСУ, как сообщается, контратаковали вблизи Николаево-Дарьино 26 и 27 января.

Харьковщина

Отмечается, что 27 января российские оккупанты продолжали атаки в Харьковской области возле Липцов и Волчанска, но не продвинулись. В Госпогранслужбе Украины 27 января сообщили, что вблизи Волчанска украинские защитники отбили вражеский штурм с применением 10 единиц российской техники и неустановленного количества пехоты. российский военкор утверждал, что войска рф также осуществили ограниченные наземные атаки в Дергачевском районе, потенциально имея в виду направление Казачья Лопань (к северо-западу от Липцов).

Луганщина

российские захватчики наступали на Купянском направлении в районе Петропавловки, возле Песчаного, Степной Новоселовки и Глушковки 26 и 27 января, но не продвинулись.

войска рф 27 января продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но также не продвинулись. российские оккупанты вели наступательные действия в районе Лозовой, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая, возле Копанок, Надежды, Макеевки, Новоегоровки и Грековки 26 и 27 января. российские военкоры продолжали сетовать на ложь военного командования рф о якобы боевых успехах в последнее время на Боровом направлении - отчитываются аналитики ISW.

По информации американского Института изучения войны, 27 января российские блогеры опровергли заявление министерства обороны россии от 20 января о захвате Новоегоровки, утверждая, что войска рф до сих пор находятся в 1,5 км от населенного пункта, и что некоторое время в этом районе не было движения.

Один российский блогер заявил, что кадры, на которых недавно показаны путинские войска в поселке - были фейковыми - говорится в сводке.

В ISW отметили, российские военкоры рассказывали, что ложные заявления минобороны рф о "захвате" села негативно влияют на текущие наступательные операции путинских войск в этом районе.

Как пишут аналитики Института, российские блогеры ранее жаловались, что власти рф солгали о захвате Белогоровки (к северо-востоку от Северска), а российское военное командование, как сообщается, арестовало и уволило нескольких командиров, которые отвечали за Белогоровский сектор в ноябре 2024 года.

27 января войска рф продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись - пишут аналитики.

26 и 27 января российские оккупанты вели наступательные операции в районе Тернов, Колодязов, Ямполовки в направлении Зеленой Долины, в районе Заречного и Торского.

Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных операциях войск рф на Северском направлении 27 января.

российские оккупанты недавно продвинулись в центре Часового Яра. Геолокационные кадры от 26 января показывают, что россияне продвинулись по улицам Мира и Горького в центре города. войска рф атаковали у самого Часового Яра, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечиного 26 и 27 января.

27 января спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что оккупанты наращивают боевую технику, особенно бронетехнику, на направлении Часового Яра, и недавно взорвали в нескольких местах трубы канала Северский Донец - Донбасс, чтобы создать проходы для своей бронетехники.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 26 января свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-запад города.

Вместе с тем на Торецком направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 27 января, указывают на то, что войска рф продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере города.

российские захватчики продолжали атаки под самым Торецком, возле Дилиевки, Крымского и Щербиновки 26 и 27 января.

27 января войска рф продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

российские захватчики атаковали под самым Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, возле Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Удачного, Котлиного, в районе Звирово, Нововасильевки, Новоалександровки, Успеновки, Новосергиевки, Серебряного, Надеевки и в направлении Богдановки 26 и 27 января.

27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что вблизи Покровска ведется большое количество небольших боевых столкновений, и что оккупанты пытаются войти и окружить Покровск с запада.

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Трегубов оценил, что личный состав российских захватчиков, которые действуют на Покровском направлении, может быть уменьшенным из-за попыток обойти Покровск с флангов вместо того, чтобы вести лобовой удар по населенному пункту. Также Трегубов отметил, что боевые действия под Покровском не такие большие, как под Торецком, но отметил, что Покровское направление является самым активным направлением на передовой.

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Представитель бригады ВСУ, которая действует на Покровском направлении, заявил, что враг использует небольшие колонны бронетехники и танки для высадки пехоты, но отметил, что открытая местность в зоне ответственности украинской бригады позволяет такое передвижение, в отличие от других участков на Покровском направлении.

войска рф недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что оккупанты продвинулись в северной части Андреевки (к северо-западу от Курахово). российские захватчики наступали вблизи Шевченко, Андреевки, Дачного, Константинополя, Улаклив, Янтарного, Разлива и Зеленовки 26 и 27 января.

27 января войска рф продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не продвинулись. 26 и 27 января российские оккупанты вели наступательные операции возле самой Великой Новоселки, в районе Раздольного, Новых Комаров и Новоселки.

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27 января Трегубов заявил, что украинские защитники отошли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения.

Также Трегубов рассказал, что россияне оккупировали значительную часть населенного пункта, но украинские воины удерживают позиции в Великой Новоселке ближе к окраинам.

российский военкор утверждал, что путинские войска якобы захватили всю Великую Новоселку, но еще не завершили зачистку в населенном пункте.

Южная ось

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Пологовском направлении Запорожской области 27 января. 27 января войска рф продолжали ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, но не продвинулись. 26 и 27 января российские оккупанты наступали в районе Новоданиловки и в направлении Новоандреевки.

войска рф продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 26 и 27 января, но не продвинулись.

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Напомним, за сутки, 27 января на фронте произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 20 авиационных ударов и более 820 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 77 штурмовых действий.

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