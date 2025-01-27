россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"

ukenru
Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
16:32 • 19756 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
13:45 • 105460 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 102619 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 105211 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 109712 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 108287 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 108452 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 106442 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127196 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202458 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 123923 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 104491 просмотра
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

11:32 • 82503 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 89139 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 56999 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

13:45 • 105448 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 203430 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 304097 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 304908 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 269804 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

16:50 • 3920 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

15:41 • 27067 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 56999 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

14:07 • 42661 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 89139 просмотра
Актуальное
россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"

россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 983 просмотра

Read in English

российские войска продолжают атаковать Торецк в Донецкой области, но не достигли успеха в вытеснении ВСУ. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где противник постоянно ротирует войска.

российским оккупантам пока не удалось выбить украинских военных из Торецка Донецкой области, несмотря на очень долгие и активные атаки. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Там есть постоянная ротация российских войск. В принципе это происходит на некоторых направлениях в нашей зоне ответственности. Должен ли это быть какой-то окончательный рывок? Сейчас трудно об этом сказать. Возможно, они как-то его планируют. Я могу сказать, что Торецк они атакуют уже довольно давно и пока они успеха в этом не имели, несмотря на то, что они разрушили часть города, несмотря на то, что они действительно из некоторых районов пытались ВСУ вытеснить, несмотря на то, что они взяли под контроль отдельные пункты, выбить украинцев из города им пока не удалось, несмотря на очень долгие, активные атаки

Он отметил, что наиболее активным остается Покровское направление.

Напомним

На фронте произошло 82 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 37 атак. Противник активно действовал на курском направлении, где произошло 11 боев и было сброшено 14 КАБ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы