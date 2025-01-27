россиянам не удалось выбить ВСУ из Торецка, несмотря на очень долгие и активные атаки - ОСУВ "Хортица"

российским оккупантам пока не удалось выбить украинских военных из Торецка Донецкой области, несмотря на очень долгие и активные атаки. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Там есть постоянная ротация российских войск. В принципе это происходит на некоторых направлениях в нашей зоне ответственности. Должен ли это быть какой-то окончательный рывок? Сейчас трудно об этом сказать. Возможно, они как-то его планируют. Я могу сказать, что Торецк они атакуют уже довольно давно и пока они успеха в этом не имели, несмотря на то, что они разрушили часть города, несмотря на то, что они действительно из некоторых районов пытались ВСУ вытеснить, несмотря на то, что они взяли под контроль отдельные пункты, выбить украинцев из города им пока не удалось, несмотря на очень долгие, активные атаки