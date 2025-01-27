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росіянам не вдалося вибити ЗСУ з Торецька, незважаючи на дуже довгі та активні атаки - ОСУВ "Хортиця"

росіянам не вдалося вибити ЗСУ з Торецька, незважаючи на дуже довгі та активні атаки - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 28577 перегляди

російські війська продовжують атакувати Торецьк на Донеччині, але не досягли успіху у витісненні ЗСУ. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де противник постійно ротує війська.

російським окупантам поки що не вдалося вибити українських військових з Торецька Донецької області, незважаючи на дуже довгі та активні атаки. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Там є постійна ротація російських військ. В принципі це відбувається на деяких напрямках у нашій зоні відповідальності. Чи має це бути якийсь остаточний ривок? Наразі важко про це сказати. Можливо, вони якось його планують. Я можу сказати, що Торецьк вони атакують вже доволі давно і поки що вони успіху в цьому не мали, незважаючи на те, що вони зруйнували частину міста, незважаючи на те, що вони справді з деяких районів намагалися ЗСУ витіснити, незважаючи на те, що вони взяли під контроль окремі пункти, вибити українців з міста їм поки що не вдалося, незважаючи на дуже довгі, активні атаки

Він зазначив, що найбільш активним залишається Покровський напрямок.

Нагадаємо

На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 37 атак. Противник активно діяв на курському напрямку, де відбулося 11 боїв та було скинуто 14 КАБ.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
toretskТорецьк
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