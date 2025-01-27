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Генштаб: понад половина боїв сьогодні на Покровському напрямку та на курщині

Генштаб: понад половина боїв сьогодні на Покровському напрямку та на курщині

Київ • УНН

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На фронті відбулося 82 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 37 атак. Противник активно діяв на Курському напрямку, де відбулося 11 боїв та було скинуто 14 КАБ.

82 бої сталося на фронті з початку поточної доби, більшість - на Покровському напрямку, також противник був активним на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 27 січня, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 82. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Попівка Сумської області; Ясна Поляна Чернігівської області.

Ситуація за напрямками, як повідомили у Генштабі, така:

На Харківському напрямку тривають чотири боєзіткнення в районі Вовчанська.

Дві штурмові дії загарбників відбулися поблизу Піщаного та Лозової на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Зарічне та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, з яких чотири тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожих спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори наразі тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 37 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, десять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили шість атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки, в той же час завдав там авіаудару.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції наших військ.

На Гуляйпільському, Сіверському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

"Одинадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 14 КАБ та здійснив 156 артилерійських обстрілів, зокрема два - із РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Українських військових вивели з південної частини Великої Новосілки: що там відбувається27.01.25, 14:32 • 32947 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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