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Генштаб: более половины боев сегодня на Покровском направлении и на курщине

Генштаб: более половины боев сегодня на Покровском направлении и на курщине

Киев  •  УНН

 • 8021 просмотра

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На фронте произошло 82 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 37 атак. Противник активно действовал на Курском направлении, где произошло 11 боев и было сброшено 14 КАБ.

82 боя произошло на фронте с начала текущих суток, большинство - на Покровском направлении, также противник был активным на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 января, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 82. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области; Ясная Поляна Черниговской области.

Ситуация по направлениям, как сообщили в Генштабе, такая:

На Харьковском направлении продолжаются четыре боестолкновения в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков произошли вблизи Песчаного и Лозовой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Заречное и Колодязи. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы пока продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 37 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Надеждинка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Великая Новоселка.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки, в то же время нанес там авиаудар.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции наших войск.

На Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

"Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 14 КАБ и совершил 156 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из РСЗО", - говорится в сводке.

Украинских военных вывели из южной части Великой Новоселки: что там происходит27.01.25, 14:32 • 16753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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