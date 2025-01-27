В боях под Покровском враг впервые пытается действовать "по учебнику" - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
российские войска впервые начали применять новую тактику под Покровском, избегая лобовых атак. Враг пытается малыми группами окружить город с западной стороны и перекрыть пути снабжения ВСУ.
В боях под Покровском российские войска впервые начали применять более осторожную тактику, избегая лобовых атак. Враг пытается действовать «по учебнику». Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Под Покровском большое количество малых боестолкновений, потому что россияне пытаются малыми группами заходить и окружать Покровск с западной стороны. Другое дело, что они не идут в город «в лоб»,
Детали
По его словам, ситуация в Покровске показала, что у россиян может уменьшаться ресурс, а все потому, что раньше на все города они шли «в лоб». Враг не учитывал был ли смысл бросать так много людей или нет.
россияне впервые начали воевать «по учебнику», не просто лобовыми волнами, а с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти, именно это мы видим под Покровском
Он говорит, что враг пытается захватить трассы через которые в ВСУ идет снабжение, чтобы они сами вышли из города.
Напомним
OSINT-проект DeepState сообщил, что российские войска осуществили продвижение в районе Торецка, возле Андреевки и Новоелизаветовки.