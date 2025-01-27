Ворог просунувся вперед: DeepState оновив мапу бойових дій
Київ • УНН
російські війська здійснили просування в районі Торецька, біля Андріївки та Новоєлизаветівки. Про це повідомив аналітичний OSINT-проєкт DeepState в оновленій мапі бойових дій.
росіяни просунулися у Торецьку. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний OSINT-проєкт DeepState в Telegram.
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В понеділок, 27 січня, в 01:24 аналітичний OSINT-проєкт DeepState оновив мапу бойових дій.
Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки
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