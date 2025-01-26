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Майже половина атак рф припала на Покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Майже половина атак рф припала на Покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, з них 70 на Покровському напрямку. росіяни завдали 31 авіаудар та майже 4000 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

З початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни здійснили 70 штурмових та наступальних дій. Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, 26 січня, зазначається, що противник завдав по території України 31 авіаційного удару, застосувавши 41 КАБ, майже 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація по напрямках:

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Куп’янську, Кучерівці та Петропавлівці.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське, один бій триває.

Загарбники атакували позиції українських підрозділів 21 раз в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора на Краматорському напрямку, одне боєзіткнення досі триває.

В орловській області рф знищено понад 200 ударних БПЛА - Генштаб26.01.25, 19:39 • 51379 переглядiв

Ворог вісім разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районі Торецька, всі атаки відбито. Під ударами ворожих КАБів опинилися Костянтинівка, Катеринівка та Клебан-Бик.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. Шість боєзіткнень тривають

- йдеться у дописі.

На Новопавлівському напрямку триває три боєзіткнення. За неділю росіяни загалом 11 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну спробу противника просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 29 КАБ і 395 артилерійських обстрілів, українські захисники відбили сім атакувальних дій агресора.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в Курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ.

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