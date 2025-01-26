Почти половина атак рф пришлась на Покровское направление - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
На фронте произошло 153 боевых столкновения, из них 70 на Покровском направлении. россияне нанесли 31 авиаудар и почти 4000 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне совершили 70 штурмовых и наступательных действий. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, 26 января, отмечается, что противник нанес по территории Украины 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, почти 700 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация по направлениям:
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отбиты украинскими воинами, один бой продолжается.
На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.
Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское, один бой продолжается.
Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
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Враг восемь раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских КАБов оказались Константиновка, Катериновка и Клебан-Бык.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий.
Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. Шесть боестолкновений продолжаются
На Новопавловском направлении продолжаются три боестолкновения. За воскресенье россияне в целом 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 КАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.
Напомним
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