Почти половина атак рф пришлась на Покровское направление - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне совершили 70 штурмовых и наступательных действий. Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, 26 января, отмечается, что противник нанес по территории Украины 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, почти 700 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация по направлениям:

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отбиты украинскими воинами, один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское, один бой продолжается.

Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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Враг восемь раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских КАБов оказались Константиновка, Катериновка и Клебан-Бык.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. Шесть боестолкновений продолжаются - говорится в заметке.

На Новопавловском направлении продолжаются три боестолкновения. За воскресенье россияне в целом 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 КАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет "буферную зону" в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск.

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