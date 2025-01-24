Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий
Киев • УНН
По данным OSINT-проекта DeepState, российские войска осуществили продвижение в районе Великой Новоселки, Дачного, Удачного и других населенных пунктов. Обновленная карта боевых действий зафиксировала изменения по состоянию на 03:10.
россияне продвинулись вблизи ряда населенных пунктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический OSINT-проект DeepState в Telegram.
Детали
Аналитики DeepState в 03:10 обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся в Великой Новоселке, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного
россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области - DeepState23.01.25, 21:42 • 23416 просмотров