Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 108232 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 109809 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 111707 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 130204 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 105312 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 92811 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 116623 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

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Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 61564 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 76718 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

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Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102058 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Враг продвинулся вперед: DeepState обновил карту боевых действий

Киев  •  УНН

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По данным OSINT-проекта DeepState, российские войска осуществили продвижение в районе Великой Новоселки, Дачного, Удачного и других населенных пунктов. Обновленная карта боевых действий зафиксировала изменения по состоянию на 03:10.

россияне продвинулись вблизи ряда населенных пунктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический OSINT-проект DeepState в Telegram.

Детали

Аналитики DeepState в 03:10 обновили карту боевых действий. 

Враг продвинулся в Великой Новоселке, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного

- говорится в заметке.

россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области - DeepState23.01.25, 21:42 • 23416 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
donetskДонецк

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