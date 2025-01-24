Ворог просунувся вперед: DeepState оновив мапу бойових дій
Київ • УНН
За даними OSINT-проєкту DeepState, російські війська здійснили просування в районі Великої Новосілки, Дачного, Удачного та інших населених пунктів. Оновлена мапа бойових дій зафіксувала зміни станом на 03:10.
росіяни просунулися поблизу низки населених пунктів. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний OSINT-проєкт DeepState в Telegram.
Деталі
Аналітики DeepState о 03:10 оновили мапу бойових дій.
Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки Табаївки та Западного
росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині – DeepState23.01.25, 21:42 • 39144 перегляди