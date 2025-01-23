росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині – DeepState

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Після місяця оборони та двох тижнів в оточенні 59 ОМПБр змушена була залишити Нововасилівку. Ворог, що складався з підрозділів 27 мсд та спецназу, продовжує наступ на Успенівку.

Оборонна операція у Нововасилівці завершена, бо село окуповано ворогом. Про це інформує український аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

За даними проєкту, після окупації цього населеного пункту росіяни продовжили штурмові дії на сусідню Успенівку.

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Зазначається, що 59 ОМПБр більше місяця у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримувала майже цілу дивізію ворога.

Сили противника, які здійснювали штурмові дії на Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27 мсд, а саме 433 мсп, 506 мсп, 907 орб. На підсилення було відправлено 71 батальйон спецназу та групи 24 бригади гру мо рф. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення у Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати

- йдеться у дописі проєкту.

DeepState повідомляє, що у Нововасилівці вдалося стримати ворога і виграти час. На жаль, у Силах оборони є теж чимало загиблих, але у росіян їх значно більше. 

"Ворог продовжує штурмові дії вже на Успенівку", - додали аналітики проєкту.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про успішну наступальну операцію в Курській області рф. За його словами, ця операція значно мотивувала військових та дала надію на подальші наступи.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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