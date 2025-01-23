россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
После месяца обороны и двух недель в окружении 59 ОМПБр вынуждена была оставить Нововасильевку. Враг, состоявший из подразделений 27 мсд и спецназа, продолжает наступление на Успеновку.
Оборонительная операция в Нововасильевке завершена, потому что село оккупировано врагом. Об этом информирует украинский аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.
Детали
По данным проекта, после оккупации этого населенного пункта россияне продолжили штурмовые действия на соседнюю Успеновку.
Отмечается, что 59 ОМПБр больше месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала почти целую дивизию врага.
Силы противника, которые осуществляли штурмовые действия на Нововасильевку состояли в основном из подразделений 27 мсд, а именно 433 мсп, 506 мсп, 907 орб. На усиление было отправлено 71 батальон спецназа и группы 24 бригады гру мо рф. Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. Для сведений, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери
DeepState сообщает, что в Нововасильевке удалось сдержать врага и выиграть время. К сожалению, в Силах обороны тоже немало погибших, но у россиян их значительно больше.
"Враг продолжает штурмовые действия уже на Успеновку", - добавили аналитики проекта.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успешной наступательной операции в Курской области РФ. По его словам, эта операция значительно мотивировала военных и дала надежду на дальнейшие наступления.