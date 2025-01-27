У боях під Покровськом ворог вперше намагається діяти "за підручником" - ОСУВ "Хортиця"

У боях під Покровськом російські війська вперше почали застосовувати більш обережну тактику, уникаючи лобових атак. Ворог намагається діяти "за підручником". Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Під Покровськом велика кількість малих боєзіткнень, тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати Покровськ із західного боку. Інша справа, що вони не йдуть у місто "в лоб", - розповів Трегубов.

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За його словами, ситуація в Покровську показала, що у росіян може зменшуватись ресурс, а все тому, що раніше на усі міста вони йшли "в лоб". Ворог не зважав чи був сенс кидати так багато людей чи ні.

росіяни вперше почали воювати "за підручником", не просто лобовими хвилями, а з намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти, саме це ми бачимо під Покровськом - додав речник.

Він каже, що ворог намагається захопити траси через які до ЗСУ йде постачання, щоб вони самі вийшли з міста.

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