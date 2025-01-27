Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

российские войска готовятся захватить Торецк в ближайшие дни, и передислокация элементов Восточного военного округа (ВВО) для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях россии по восстановлению атак в направлении Константиновки. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

По предварительной оценке ISW, российские войска, вероятно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Оккупанты в Торецке маскируются под гражданских: как их разоблачают

Отмечается, что продвижение российских войск на Торецком направлении было медленным, поскольку оккупанты продвигались через застроенные городские районы, но они могут начать продвигаться относительно быстрее, как только они прорвутся из Торецка на более открытые участки местности к западу от этого населенного пункта.

российские войска также могут попытаться использовать тактические преимущества в пределах и вблизи Торецка и к востоку от Покровска, чтобы уничтожить украинские позиции к юго-западу от Торецка, и некоторые российские блогеры недавно предположили, что российские войска могут активизировать наступательные операции к юго-западу от Торецка с этой целью