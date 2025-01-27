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Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

Киев  •  УНН

 • 12519 просмотра

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российские войска планируют захватить Торецк для дальнейшего продвижения к Константиновке. Для усиления наступления оккупанты передислоцируют подразделения Восточного военного округа на Торецкое направление.

российские войска готовятся захватить Торецк в ближайшие дни, и передислокация элементов Восточного военного округа (ВВО) для усиления российской группировки на Торецком направлении может свидетельствовать о новых приоритетных усилиях россии по восстановлению атак в направлении Константиновки. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

По предварительной оценке ISW, российские войска, вероятно, намерены использовать захват Торецка для продвижения дальше на запад и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Оккупанты в Торецке маскируются под гражданских: как их разоблачают12.01.25, 14:27 • 34635 просмотров

Отмечается, что продвижение российских войск на Торецком направлении было медленным, поскольку оккупанты продвигались через застроенные городские районы, но они могут начать продвигаться относительно быстрее, как только они прорвутся из Торецка на более открытые участки местности к западу от этого населенного пункта.

российские войска также могут попытаться использовать тактические преимущества в пределах и вблизи Торецка и к востоку от Покровска, чтобы уничтожить украинские позиции к юго-западу от Торецка, и некоторые российские блогеры недавно предположили, что российские войска могут активизировать наступательные операции к юго-западу от Торецка с этой целью

- отчитываются аналитики.

Экспертов считают, что российские войска могут стремиться уничтожить украинские позиции к юго-западу от Торецка, чтобы укрепить свой южный фланг перед наступлением на Константиновку.

Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState25.01.25, 02:14 • 42740 просмотров

российское военное командование может передислоцировать элементы подразделений для усиления наступательных операций на Торецком направлении, если оно имеет приоритетное намерение давить на украинский фортификационный пояс в Донецкой области весной и летом 2025 года.

Захват Покровска является главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года.

"Таким образом, передислокация российских подразделений на Торецкое или Часов-Ярское направления - в противовес сохранению подразделений на западе Донецкой области, передислокации на Запорожское направление или передислокации на Покровское направление - будет свидетельствовать об изменении российских оперативных приоритетов", - говорится в отчете американского Института изучения войны.

Напомним

российские войска осуществили продвижение в районе Торецка, возле Андреевки и Новоелизаветовки. Об этом сообщил аналитический OSINT-проект DeepState в обновленной карте боевых действий.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
toretskТорецк
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье

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