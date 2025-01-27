Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW
Київ • УНН
російські війська планують захопити Торецьк для подальшого просування до Костянтинівки. Для посилення наступу окупанти передислоковують підрозділи Східного військового округу на Торецький напрямок.
російські війська готуються захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.
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Зазначається, що просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.
російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою
Експертів вважають, що російські війська можуть прагнути знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.
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російське військове командування може передислокувати елементи підрозділів для посилення наступальних операцій на Торецькому напрямку, якщо воно має пріоритетний намір тиснути на український фортифікаційний пояс у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.
Захоплення Покровська є головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року.
"Таким чином, передислокація російських підрозділів на Торецький або Часів-Ярський напрямки – на противагу збереженню підрозділів на заході Донецької області, передислокації на Запорізький напрямок або передислокації на Покровський напрямок – свідчитиме про зміну російських оперативних пріоритетів", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Нагадаємо
російські війська здійснили просування в районі Торецька, біля Андріївки та Новоєлизаветівки. Про це повідомив аналітичний OSINT-проєкт DeepState в оновленій мапі бойових дій.