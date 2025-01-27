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Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW

Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW

Київ • УНН

 • 104476 перегляди

російські війська планують захопити Торецьк для подальшого просування до Костянтинівки. Для посилення наступу окупанти передислоковують підрозділи Східного військового округу на Торецький напрямок.

російські війська готуються захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

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Зазначається, що просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.

російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою

- звітують аналітики.

Експертів вважають, що російські війська можуть прагнути знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.

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російське військове командування може передислокувати елементи підрозділів для посилення наступальних операцій на Торецькому напрямку, якщо воно має пріоритетний намір тиснути на український фортифікаційний пояс у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.

Захоплення Покровська є головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року.

"Таким чином, передислокація російських підрозділів на Торецький або Часів-Ярський напрямки – на противагу збереженню підрозділів на заході Донецької області, передислокації на Запорізький напрямок або передислокації на Покровський напрямок – свідчитиме про зміну російських оперативних пріоритетів", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо

російські війська здійснили просування в районі Торецька, біля Андріївки та Новоєлизаветівки. Про це повідомив аналітичний OSINT-проєкт DeepState в оновленій мапі бойових дій.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
toretskТорецьк
donetskДонецьк
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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