Наступ на Торецькому напрямку може свідчити про зміну пріоритетів росії – ISW

російські війська готуються захопити Торецьк найближчими днями, і передислокація елементів Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки. Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

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За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Окупанти в Торецьку маскуються під цивільних: як їх викривають

Зазначається, що просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.

російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою