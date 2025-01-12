Окупанти в Торецьку маскуються під цивільних: як їх викривають

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Російські військові в Торецьку переодягаються в цивільний одяг для розвідувально-диверсійної діяльності. Їх видає однаковий одяг, поведінка та зброя, повідомили в 28 ОМБр.

російські військові у Торецьку Донецької області намагаються замаскуватись для своєї розвідувальної-диверсійної діяльності, переодягаючись у цивільний одяг. Про це повідомили в 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, передає УНН.

Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади. Зокрема, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності

- заявили у 28 ОМБр.

Як пояснили у бригаді, у такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

Утім, це все одно ускладнює роботу українських воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти, наголосили в 28 ОМБр.

Втрати росії за добу: Захисники знищили 1750 терористів - Генштаб 12.01.25, 07:39 • 67839 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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