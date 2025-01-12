Втрати росії за добу: Захисники знищили 1750 терористів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1750 російських військових. Також знищено 5 танків, 18 бронемашин, 22 артилерійські системи та 63 БПЛА противника.
Агресор втратив 1750 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 12.01.25:
- Особовий склад: 808 250 (+1750).
- Танки: 9756 (+5).
- Броньовані бойові машини: 20289 (+18).
- Артилерійські системи: 21839 (+22).
- РСЗВ: 1260.
- Засоби ППО: 1042.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22021 (+63).
- Крилаті ракети: 3018 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33598 (+64).
- Спеціальна техніка: 3694 (+2).
157 бойових зіткнень за добу: де окупанти найбільше атакують українські позиції - Генштаб11.01.25, 22:31 • 35661 перегляд