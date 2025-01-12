Потери россии за сутки: Защитники уничтожили 1750 террористов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1750 российских военных. Также уничтожено 5 танков, 18 бронемашин, 22 артиллерийские системы и 63 БПЛА противника.
Агрессор потерял 1750 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 12.01.25:
- Личный состав: 808 250 (+1750).
- Танки: 9756 (+5).
- Бронированные боевые машины: 20289 (+18).
- Артиллерийские системы: 21839 (+22).
- РСЗВ: 1260.
- Средства ПВО: 1042.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22021 (+63).
- Крылатые ракеты: 3018 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33598 (+64).
- Специальная техника: 3694 (+2).
157 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции -Генштаб11.01.25, 22:31 • 25339 просмотров