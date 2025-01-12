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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери россии за сутки: Защитники уничтожили 1750 террористов - Генштаб

Потери россии за сутки: Защитники уничтожили 1750 террористов - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 14936 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1750 российских военных. Также уничтожено 5 танков, 18 бронемашин, 22 артиллерийские системы и 63 БПЛА противника.

Агрессор потерял 1750 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 12.01.25:

- Личный состав: 808 250 (+1750).

- Танки: 9756 (+5).

- Бронированные боевые машины: 20289 (+18).

- Артиллерийские системы: 21839 (+22).

- РСЗВ: 1260.

- Средства ПВО: 1042.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22021 (+63).

- Крылатые ракеты: 3018 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 33598 (+64).

- Специальная техника: 3694 (+2).

157 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции -Генштаб11.01.25, 22:31 • 25339 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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