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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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157 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции -Генштаб

157 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции -Генштаб

Киев  •  УНН

 • 8697 просмотра

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За минувшие сутки произошло 157 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 63 наступательных действия. Враг также активно штурмовал позиции ВСУ на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.

С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Силы противника продолжают больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты безуспешно атаковали в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг 16 раз враг бил в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении террористы провели 19 возле Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу

На Северском направлении противник совершил одну попытку атаки в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении агрессор 22 раза штурмовал вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении силы врага 6 раз штурмовали в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня россияне совершили 63 наступательных действия в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.

На Новопавловском направлении противник 5 раз атаковал в районах Новоселки и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении террористы дважды потерпели неудачу.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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