157 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют украинские позиции -Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 157 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 63 наступательных действия. Враг также активно штурмовал позиции ВСУ на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.
С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Силы противника продолжают больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении оккупанты безуспешно атаковали в направлении Казачьей Лопани.
На Купянском направлении враг 16 раз враг бил в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении террористы провели 19 возле Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу
На Северском направлении противник совершил одну попытку атаки в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении агрессор 22 раза штурмовал вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
На Торецком направлении силы врага 6 раз штурмовали в районах Торецка и Дилиевки.
На Покровском направлении в течение дня россияне совершили 63 наступательных действия в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское.
На Новопавловском направлении противник 5 раз атаковал в районах Новоселки и Большой Новоселки.
На Приднепровском направлении террористы дважды потерпели неудачу.