157 бойових зіткнень за добу: де окупанти найбільше атакують українські позиції - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - 63 наступальні дії. Ворог також активно штурмував позиції ЗСУ на Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках.
З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Сили противника продовжують найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти безуспішно атакували в напрямку Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку ворог 16 разів ворог бив у районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку терористи провели 19 біля Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі
На Сіверському напрямку противник здійснив одну спробу атаки в районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку агресор 22 рази штурмував поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
На Торецькому напрямку сили ворога 6 разів штурмували у районах Торецька та Диліївки.
На Покровському напрямку протягом дня росіяни здійснили 63 наступальні дії в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.
На Новопавлівському напрямку супротивник 5 разів атакував у районах Новосілки та Великої Новосілки.
На Придніпровському напрямку терористи двічі зазнали невдачі.