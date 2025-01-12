Оккупанты в Торецке маскируются под гражданских: как их разоблачают
Киев • УНН
Российские военные в Торецке переодеваются в гражданскую одежду для разведывательно-диверсионной деятельности. Их выдает одинаковая одежда, поведение и оружие, сообщили в 28 ОМБр.
российские военные в Торецке Донецкой области пытаются замаскироваться для разведывательно-диверсионной деятельности, переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом сообщили в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, передает УНН.
Очередное нарушение правил ведения войны российскими военными зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады. В частности, переодетый враг был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности
Как пояснили в бригаде, таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие.
Впрочем, это все равно усложняет работу украинских воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают оккупанты, отметили в 28 ОМБр.
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