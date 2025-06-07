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Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День шоколадного мороженого: что отмечают 7 июня

Киев • УНН

 • 190 просмотра

7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов и День шоколадного мороженого. Также сегодня Международный день паркура и День специалистов в сфере снабжения.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День шоколадного мороженого: что отмечают 7 июня

Сегодня, седьмого июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, профессиональный праздник отмечают специалисты в сфере снабжения, а любители прохладных десертов могут присоединиться ко Дню шоколадного мороженого, пишет УНН

Международный день паркура

В первую субботу июня в мире отмечается Международный день паркура. Хотя это и неофициальный, но достаточно распространенный праздник, посвященный философии и искусству движения. Первоначально основанный как Национальный день паркура Американской ассоциацией паркура в 2008 году, это мероприятие превратилось в международный праздник. 

Событие быстро приобрело популярность, вдохновив энтузиастов паркура по всему миру присоединиться к празднованию. К 2010 году мероприятие превратилось в Международный день паркура, что отражает его широкую популярность и растущее количество участников по всему миру.

Организаторы определяют место встречи, ежегодно событие обещает захватывающую серию мероприятий, где соберутся как новые, так и опытные трейсеры, чтобы продемонстрировать свои навыки. 

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Всемирный день заботы

Всемирный день заботы – это глобальная инициатива, направленная на популяризацию доброты, сострадания и сочувствия к другим. Этот день отмечается ежегодно 7 июня и призывает людей проявлять простые поступки доброты по отношению к окружающим. 

Целью Всемирного дня заботы является не только распространение доброты в наших общинах, но и вдохновить людей сделать заботу частью своей повседневной жизни. 

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Международный день специалистов в сфере снабжения

7 июня также отмечается Международный день специалистов в сфере снабжения. Специалисты по цепям поставок играют важную роль во многих отраслях, таких как розничная торговля, производство, здравоохранение, логистика, электронная коммерция и многие другие. Они гарантируют, что продукты поступают из разных уголков мира, транспортируются через границы и океаны, безопасно хранятся перед тем, как наконец быть доставленными к нашим порогам.

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Международный день осведомленности о синдроме Туретта

7 июня проводится Международный день осведомленности о синдроме Туретта. Это неврологическое расстройство, которое часто проявляется в детском или подростковом возрасте. Он характеризуется непроизвольными движениями, называемыми тиками, и громкими звуками. Эти симптомы могут быть как моторными, так и фоническими, и обычно изменяются по интенсивности и частоте. Впервые синдром описал французский невролог Жорж Жиль де ла Туретт в 1885 году.

Этот день был установлен в честь нейропсихиатра Мэри Робертсон, которая написала более 100 научных статей о синдроме и значительно способствовала развитию исследований и поддержке пациентов.

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Всемирный день безопасности пищевых продуктов

С целью повышения осведомленности о безопасности пищевых продуктов и поощрения к дальнейшим действиям по предотвращению, распознаванию и управлению пищевыми рисками, в 2018 году Организацией Объединенных Наций был основан Всемирный день безопасности пищевых продуктов, который отмечается ежегодно 7 июня. 

Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на пути "от поля до стола". Ведь, при нарушении установленных норм производства, транспортировки, хранения или приготовления, пищевые продукты могут нести опасность для здоровья человека.

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День шоколадного мороженого

Любители прохладных десертов седьмого июня могут присоединиться ко Дню шоколадного мороженого. Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира. 

Считается, что шоколадное мороженое создал неизвестный итальянский кондитер, которому пришло в голову заморозить шоколад, орехи, молоко и сливки. Сначала изысканный рецепт был доступен только богатым людям из-за дороговизны, но в начале XX века удалось наладить массовое производство.

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Церковный праздник 

По церковному календарю сегодня день памяти святого мученика Теодота, епископа Анкирского. Теодот жил во время усиления гонений на христиан императорами Диоклетианом и Максимилианом. Епископ тайно прятал тела убитых христиан. Язычники узнали об этом, схватили Теодота, долго и жестоко пытали, и зарубили мечом.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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