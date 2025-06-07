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Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День шоколадного морозива: що відзначають 7 червня

Київ • УНН

 • 152 перегляди

7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів та День шоколадного морозива. Також сьогодні Міжнародний день паркуру та День фахівців у сфері постачання.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День шоколадного морозива: що відзначають 7 червня

Сьогодні, сьомого червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів, професійне свято відзначають спеціалісти у сфері постачання, а любителі прохолодних десертів  можуть долучитися до Дня шоколадного морозива, пише УНН

Міжнародний день паркуру

В першу суботу червня у світі відзначається Міжнародний день паркуру. Хоча це й неофіційне, проте досить поширене свято, яке присвячене філософії та мистецтву руху. Спочатку започаткований як Національний день паркуру Американською асоціацією паркуру у 2008 році, цей захід перетворився на міжнародне свято. 

Подія швидко набула популярності, надихнувши ентузіастів паркуру по всьому світу приєднатися до святкування. До 2010 року захід перетворився на Міжнародний день паркуру, що відображає його широку популярність і зростаючу кількість учасників по всьому світу.

Організатори визначають місце зустрічі, щороку подія обіцяє захоплюючу низку заходів, де зберуться як нові, так і досвідчені трейсери, щоб продемонструвати свої навички. 

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Всесвітній день турботи

Всесвітній день турботи – це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих. 

Метою Всесвітнього дня турботи є не лише поширення доброти в наших громадах, а й надихнути людей зробити турботу частиною свого повсякденного життя. 

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Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання

7 червня також відзначається Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання. Фахівці з ланцюгів постачання відіграють важливу роль у багатьох галузях, таких як роздрібна торгівля, виробництво, охорона здоров’я, логістика, електронна комерція та багато інших. Вони гарантують, що продукти надходять із різних куточків світу, транспортуються через кордони та океани, безпечно зберігаються перед тим, як нарешті бути доставленими до наших порогів.

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Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта

7 червня проводиться Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта. Це неврологічний розлад, який часто проявляється в дитячому або підлітковому віці. Він характеризується мимовільними рухами, званими тиками, і голосними звуками. Ці симптоми можуть бути як моторними, так і фонічними, і зазвичай змінюються за інтенсивністю та частотою. Вперше синдром описав французький невролог Жорж Жиль де ла Туретт у 1885 році.

Цей день був встановлений на честь нейропсихіатра Мері Робертсон, яка написала понад 100 наукових статей про синдром і значно сприяла розвитку досліджень та підтримці пацієнтів.

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Всесвітній день безпеки харчових продуктів

З метою підвищення обізнаності про безпечність харчових продуктів і заохочення до подальших дій щодо запобігання, розпізнавання та управління харчовими ризиками, у 2018 році Організацією Об’єднаних Націй був заснований Всесвітній день безпеки харчових продуктів, який відзначається щороку 7 червня. 

Безпека харчових продуктів має забезпечуватись на шляху "від лану до столу". Адже, при порушенні встановлених норм виробництва, транспортування, зберігання або приготування, харчові продукти можуть нести небезпеку для здоров’я людини.

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День шоколадного морозива

Любителі прохолодних десертів сьомого червня можуть долучитися до Дня шоколадного морозива. Подія була започаткована у США, і досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу. 

Вважається, що шоколадне морозиво створив невідомий італійський кондитер, якому спало на думку заморозити шоколад, горіхи, молоко та вершки. Спочатку вишуканий рецепт був доступний лише багатим людям через дорожнечу, але на початку XX століття вдалося налагодити масове виробництво.

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Церковне свято 

За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого мученика Теодота, єпископа Анкірського. Теодот жив під час посилення гонінь на християн імператорами Діоклетіаном та Максиміліаном. Єпископ таємно ховав тіла вбитих християн. Язичники дізналися про це, схопили Теодота, довго та жорстоко катували, і зарубали мечем.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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