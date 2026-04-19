Все три страны Балтии запретили Фицо пролет в москву на парад 9 мая

Латвия, Литва и Эстония не разрешили премьер-министру Словакии Роберту Фицо лететь через их территорию в москву на парад 9 мая. Об этом сообщает УНН.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в москву с целью участия в параде 9 мая, поскольку данное мероприятие направлено на прославление российской агрессии против Украины.

Мы отказали ему в этом в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас

Там добавили, что позиция Эстонии однозначна: ни одна страна не может использовать эстонское воздушное пространство для укрепления связей с россией в то время, когда кремль продолжает нарушать международные нормы и совершать агрессию против Украины и безопасности Европы в целом.

В то же время сам Фицо сообщил об аналогичном запрете со стороны Латвии и Литвы в соцсети Facebook.

Уже объявили, что не позволят нам пролететь через их территорию во время полета в москву. Я обязательно найду другой маршрут, как в прошлом году