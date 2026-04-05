Фіцо після розмови з Орбаном закликав ЄС відновити енергетичний діалог із росією

Київ • УНН

 • 1970 перегляди

Прем’єр Словаччини вимагає скасувати обмеження на імпорт ресурсів рф та відновити роботу нафтопроводу Дружба. Він назвав політику Єврокомісії згубною.

Фіцо після розмови з Орбаном закликав ЄС відновити енергетичний діалог із росією

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після телефонної розмови з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном закликав Євросоюз переглянути підхід до енергетичної політики та відновити діалог із росією щодо постачання нафти й газу. У своїй заяві він назвав Єврокомісію "кораблем, що пливе назустріч смерті", говорячи про ситуацію з енергетичною безпекою в ЄС. Про це Фіцо написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Фіцо заявив, що Брюссель має створити політичні та правові умови для відновлення постачання стратегічних енергоресурсів з усіх можливих напрямків, включно з росією. Він також виступив за скасування обмежень на імпорт російських енергоносіїв і відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Після заяви Орбана

Заява словацького прем’єра прозвучала після того, як Віктор Орбан закликав ЄС скасувати санкції та обмеження проти російської енергетики, пояснивши це ризиками для ринку на тлі ситуації на Близькому Сході. Угорщина раніше також публічно виступала проти нових енергетичних обмежень щодо москви.

Фіцо заявив, що уряди Словаччини та Угорщини, за його словами, намагаються захистити свої економіки та громадян від наслідків рішень Єврокомісії, енергетичної нестабільності та війни. Окремо він висловився за запуск окремої ініціативи ЄС щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна