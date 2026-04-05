Фицо после разговора с Орбаном призвал ЕС возобновить энергетический диалог с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном призвал Евросоюз пересмотреть подход к энергетической политике и возобновить диалог с Россией по поставкам нефти и газа. В своем заявлении он назвал Еврокомиссию "кораблем, плывущим навстречу смерти", говоря о ситуации с энергетической безопасностью в ЕС. Об этом Фицо написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Фицо заявил, что Брюссель должен создать политические и правовые условия для возобновления поставок стратегических энергоресурсов со всех возможных направлений, включая Россию. Он также выступил за отмену ограничений на импорт российских энергоносителей и возобновление работы нефтепровода "Дружба".

После заявления Орбана

Заявление словацкого премьера прозвучало после того, как Виктор Орбан призвал ЕС отменить санкции и ограничения против российской энергетики, объяснив это рисками для рынка на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Венгрия ранее также публично выступала против новых энергетических ограничений в отношении Москвы.

Фицо заявил, что правительства Словакии и Венгрии, по его словам, пытаются защитить свои экономики и граждан от последствий решений Еврокомиссии, энергетической нестабильности и войны. Отдельно он высказался за запуск отдельной инициативы ЕС по скорейшему завершению войны в Украине.

