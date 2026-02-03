$42.970.16
11:49 • 9020 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 13722 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 10382 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 18741 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 30139 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 29782 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27595 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28987 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34202 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43656 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 6

Киев • УНН

 • 144 просмотра

В результате российского удара БПЛА по жилой 5-этажке в Салтовском районе Харькова число пострадавших возросло до шести человек. Три женщины в возрасте 90, 84 и 57 лет обратились к медикам с сильным стрессом.

Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 6

Число пострадавших в результате российского удара по Салтовке в Харькове возросло до 6 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они испытали сильный стресс. Получили помощь врачей на месте 

- сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 6.

Параллельно продолжается поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей 

- подчеркнул Синегубов.

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, в результате российской атаки БпЛА возник пожар в жилой 5-этажке в Салтовском районе Харькова.

На месте удара работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы. От ГСЧС привлечено 65 спасателей и 16 единиц техники, а также пиротехнический расчет и психологи.

Антонина Туманова

