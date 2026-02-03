Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 6
Киев • УНН
В результате российского удара БПЛА по жилой 5-этажке в Салтовском районе Харькова число пострадавших возросло до шести человек. Три женщины в возрасте 90, 84 и 57 лет обратились к медикам с сильным стрессом.
Число пострадавших в результате российского удара по Салтовке в Харькове возросло до 6 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они испытали сильный стресс. Получили помощь врачей на месте
Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 6.
Параллельно продолжается поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей
Добавим
Как сообщили в ГСЧС, в результате российской атаки БпЛА возник пожар в жилой 5-этажке в Салтовском районе Харькова.
На месте удара работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы. От ГСЧС привлечено 65 спасателей и 16 единиц техники, а также пиротехнический расчет и психологи.
