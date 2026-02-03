Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: число пострадавших возросло до 6

Число пострадавших в результате российского удара по Салтовке в Харькове возросло до 6 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они испытали сильный стресс. Получили помощь врачей на месте - сообщил Синегубов.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 6.

Параллельно продолжается поисково-спасательная операция: специалисты обследуют квартиры, чтобы убедиться, что под завалами или в помещениях не осталось людей - подчеркнул Синегубов.

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, в результате российской атаки БпЛА возник пожар в жилой 5-этажке в Салтовском районе Харькова.

На месте удара работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, медики и коммунальные службы. От ГСЧС привлечено 65 спасателей и 16 единиц техники, а также пиротехнический расчет и психологи.

Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: количество пострадавших растет