Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 6

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці, що у Харкові, зросла до 6 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці - повідомив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6.

Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей - наголосив Синєгубов.

Додамо

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа у житловій 5-поверхівці у Салтівському районі Харкова.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Від ДСНС залучено 65 рятувальників та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний розрахунок та психологи.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає