11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 6

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Внаслідок російського удару БпЛА по житловій 5-поверхівці у Салтівському районі Харкова кількість постраждалих зросла до шести осіб. Троє жінок віком 90, 84 та 57 років звернулися до медиків зі сильним стресом.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 6

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці, що у Харкові, зросла до 6 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці 

- повідомив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6.

Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей 

- наголосив Синєгубов.

Додамо

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа у житловій 5-поверхівці у Салтівському районі Харкова.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Від ДСНС залучено 65 рятувальників та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний розрахунок та психологи.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає03.02.26, 16:06 • 792 перегляди

Антоніна Туманова

