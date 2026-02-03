Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зросла до 6
Київ • УНН
Внаслідок російського удару БпЛА по житловій 5-поверхівці у Салтівському районі Харкова кількість постраждалих зросла до шести осіб. Троє жінок віком 90, 84 та 57 років звернулися до медиків зі сильним стресом.
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Салтівці, що у Харкові, зросла до 6 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6.
Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей
Додамо
Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа у житловій 5-поверхівці у Салтівському районі Харкова.
На місці удару працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Від ДСНС залучено 65 рятувальників та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний розрахунок та психологи.
