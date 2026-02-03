$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 11067 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 7112 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 16929 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 28631 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 29020 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26999 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28771 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33980 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43330 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Харкові зросла до трьох кількість постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника на багатоповерхівку в Салтівському районі. Внаслідок удару спалахнули квартири.

Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає

У Харкові до трьох зросла кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника на багатоповерхівку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих в Салтівському районі Харкова зростає. Ще одна людина отримує допомогу лікарів 

- повідомив Синєгубов.

Додамо

Внаслідок атаки російського БпЛА на Салтівський район Харкова спалахнули квартири в багатоповерхівці. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр03.02.26, 09:23 • 2810 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків