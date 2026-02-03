Ворожа атака на багатоповерхівку у Харкові: кількість постраждалих зростає

У Харкові до трьох зросла кількість постраждалих у результаті атаки ворожого безпілотника на багатоповерхівку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Кількість постраждалих в Салтівському районі Харкова зростає. Ще одна людина отримує допомогу лікарів - повідомив Синєгубов.

Додамо

Внаслідок атаки російського БпЛА на Салтівський район Харкова спалахнули квартири в багатоповерхівці. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр