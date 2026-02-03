Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: количество пострадавших растет

В Харькове до трех возросло количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на многоэтажку. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших в Салтовском районе Харькова растет. Еще один человек получает помощь врачей. - сообщил Синегубов.

Добавим

В результате атаки российского БпЛА на Салтовский район Харькова загорелись квартиры в многоэтажке. Два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

