Вражеская атака на многоэтажку в Харькове: количество пострадавших растет
Киев • УНН
В Харькове возросло до трех количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на многоэтажку в Салтовском районе. В результате удара загорелись квартиры.
В Харькове до трех возросло количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на многоэтажку. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших в Салтовском районе Харькова растет. Еще один человек получает помощь врачей.
Добавим
В результате атаки российского БпЛА на Салтовский район Харькова загорелись квартиры в многоэтажке. Два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
