Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
donetskДонецк
poltavaПолтава
kropivnitskiiКропивницкий
vinnitsaВинница
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  110274 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  109755 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  121185 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  137906 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127358 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126866 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120660 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109070 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123321 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121246 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

  •  10121 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

  •  10309 просмотра
Латвия может депортировать 800 россиян

Латвия может депортировать 800 россиян

  •  11597 просмотра
Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

  •  10266 просмотра
Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

  •  13396 просмотра
Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

  •  10398 просмотра
В Японии разбился военный вертолет

В Японии разбился военный вертолет

  •  7114 просмотра
Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

  •  18349 просмотра
США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

  •  20727 просмотра
Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

  •  17875 просмотра

Популярные

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

  •  35111 просмотра
В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

  •  57856 просмотра
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

  •  42586 просмотра
Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

  •  57937 просмотра
Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

  •  56495 просмотра

Публикации

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

  •  152345 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  184613 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  220891 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  244771 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  272868 просмотра

Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

Украинские Воздушные силы успешно сбили 27 беспилотников "Шахид" иранского производства, запущенных российскими войсками ночью над несколькими регионами Украины.

Война •   •  10121 просмотра
Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 4 удара по местам сосредоточения личного состава российско-террористических войск по всей линии фронта.

Война •   •  10309 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Латвия может депортировать 800 россиян

Латвия может депортировать 800 россиян, которые не подали заявление на постоянное или временное проживание и не сдали тест на знание латышского языка.

Общество •   •  11597 просмотра
Латвия может депортировать 800 россиян

Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Disney выпустит телевизионную версию церемонии вручения "Оскара" с включением украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая ранее была пропущена.

Война •   •  10266 просмотра
Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Сегодня, 15 марта, во многих странах мира экологи, зоозащитники, любители дикой природы присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков).

УНН Lite •   •  13396 просмотра
Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Российские оккупанты на оккупированных украинских территориях отбирают транспортные средства у местных жителей, задержанных за нарушение комендантского часа, принуждают их к принудительным работам, таким как копание окопов, задерживают подозреваемых в нелояльности после проверки российских паспортов и телефонов.

Война •   •  10398 просмотра
Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

В Японии разбился военный вертолет

Военный вертолет Сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, никто из местных жителей не пострадал.

Общество •   •  7114 просмотра
В Японии разбился военный вертолет

Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

Отца признали виновным в убийстве по неосторожности за то, что он купил пистолет, который использовал его сын во время стрельбы в школе в Мичигане в 2021 году, в результате которой погибли 4 человека.

Криминал и ЧП •   •  18349 просмотра
Отца школьного стрелка признали виновным в убийстве по неосторожности

США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.

Война •   •  20727 просмотра
США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле

Иран использовал европейские порты в Бельгии, Испании и Италии для контрабанды оружия, в том числе ракет и бомб, для Хезболлы в Ливане через Сирию, чтобы избежать израильских авиаударов по иранским грузам оружия.

Новости Мира •   •  17875 просмотра
Иран использует европейские порты для контрабанды оружия Хезболле