Воровали редкие книги пушкина из библиотек Европы: в Грузии задержали четырех человек

Четыре человека задержаны в Грузии по обвинению в краже редких книг из библиотек стран Европы. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора Грузии Бакур Абуладзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Следствием установлено, что в начале 2022 года граждане Грузии сформировали организованную преступную группировку с целью тайного завладения дорогими книгами различных авторов XIX века для их дальнейшей реализации", - сказал он.

Пострадали библиотеки Германии, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Преступники действовали по заранее продуманной схеме. С поддельными удостоверениями они приходили в библиотеки, выписывали книги классиков, меняли их на поддельные экземпляры, а оригинальные издания забирали с собой.

Таким образом, в 2022-2023 годах обвиняемые украли книги, которые на черном рынке стоили несколько сотен тысяч евро.

В рамках уголовного дела в Грузии провели обыски десятков лиц, их домов и мест, где продавали издания. Изъяты наличные в крупном размере, сотни книг, в том числе французская книга XIX века. Ее украли из Национальной библиотеки Франции в Париже.

Сотрудники генпрокуратуры и МВД Грузии вели расследование при содействии коллег из Литвы, Франции, Швейцарии, а также Европола и Еврожаста.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии "кража, совершенная организованной группой в крупном размере". Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Как ранее сообщали СМИ, прежде всего группировка охотилась за прижизненными изданиями русских классиков. Украдены были, в частности, книги Александра Пушкина и Николая Гоголя.

Наряду с финансовым мотивом, журналисты увидели в деле политический оттенок. В этом контексте они говорили о масштабной операции по возвращению литературных реликвий в россию.