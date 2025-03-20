Волц и Рубио обнародовали совместное заявление относительно переговоров Трампа и Зеленского

Госсекретарь Марко Рубио и советник по вопросам нацбезопасности США Майкл Волц опубликовали совместное заявление после телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они отметили, что по результатам переговоров украинский и американский штабы продолжат обмен информацией в зависимости от дальнейшей ситуации на поле боя, пишет УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента.

В заявлении отмечается, что Зеленский поблагодарил президента Трампа за поддержку Соединенных Штатов, особенно за ракеты Javelin, которые президент Трамп первым предоставил во время своей предыдущей каденции. Также лидеры рассмотрели ситуацию в Курске и договорились обмениваться информацией между своими штабами обороны по мере развития ситуации на поле боя.

Также Зеленский попросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности ракетные системы Patriot. Президент Трамп согласился рассмотреть этот вопрос и найти варианты решения этой проблемы. В частности, речь шла о системах Patriot, которые расположены в Европе.

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Также и Рубио и Волц сообщили, что Трамп полностью проинформировал Зеленского о своем разговоре с российским диктатором путиным. Они подтвердили, что в ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полному прекращению огня.

Президент Трамп также обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции. Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими заводами благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве - говорится в заявлении.

Отмечается, что американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Президент Зеленский также поблагодарил президента Трампа за то, что он продолжает выдвигать гуманитарные проблемы, включая обмен военнопленными - сообщили на сайте Госдепартамента.

Также Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить возвращение домой украинских детей.

Дополнение

Трамп заявил, что его телефонные переговоры с путиным и Зеленским были "двумя очень хорошими разговорами". Глава Белого дома добавил, что стороны работают над прекращением огня и заявил, что в войне россии против Украины каждую неделю погибает "две, а то и больше тысяч людей".

В свою очередь, Зеленский заявил, что его разговор с Трампом "был позитивный, очень содержательный и откровенный". По его словам, они, в частности, говорили о первом шаге к прекращению огня, ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.