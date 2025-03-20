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Волц і Рубіо оприлюднили спільну заяву щодо перемовин Трампа і Зеленського

Київ • УНН

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Рубіо і Волц оприлюднили деталі розмови Трампа і Зеленського. Обговорили Patriot, ситуацію в Курську, співпрацю в енергетиці та обмін військовополоненими.

Волц і Рубіо оприлюднили спільну заяву щодо перемовин Трампа і Зеленського

Держсекретар Марко Рубіо та радник з питань нацбезпеки США Майкл Волц опублікували спільну заяву після телефонних перемовин Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Вони зазначили, що за результатами переговорів український та американський штаби продовжать обмін інформацією залежно від подальшої ситуації на полі бою, пише УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту.

В заяві зазначається, що Зеленський подякував президенту Трампу за підтримку Сполучених Штатів, особливо за ракети Javelin, які президент Трамп першим надав під час своєї попередньої каденції. Також лідери розглянули ситуацію в Курську та домовилися обмінюватися інформацією між своїми штабами оборони по мірі розвитку ситуації на полі бою.

Також Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні системи Patriot. Президент Трамп погодився розглянути це питання та знайти варіанти вирішення цієї проблеми. Зокрема, йшлося про системи Patriot, які розташовані в Європі.

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським20.03.25, 06:02 • 120926 переглядiв

Також і Рубіо і Волц повідомили, що Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з російським диктатором путіним. Вони підтвердили, що найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря на шляху до повного припинення вогню.

Президент Трамп також обговорив українське електропостачання та атомні електростанції. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві

- говориться в заяві. 

Наголошується, що американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Президент Зеленський також подякував президенту Трампу за те, що він продовжує висувати гуманітарні проблеми, включно з обміном військовополоненими

- повідомили на сайті Держдепартаменту.

Також Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити повернення додому українських дітей.

Доповнення

Трамп заявив, що його телефонні перемовини з путіним і Зеленським були "двома дуже хорошими розмовами". Очільник Білого дому додав, що сторони працюють над припиненням вогню і заявив, що у війні росії проти України кожного тижня гине "дві, а то і більше тисяч людей".

Своєю чергою, Зеленський заявив, що його розмова з Трампом "була позитивна, дуже змістовна і відверта". За його словами, вони, зокрема, говорили про перший крок до припинення вогню, ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Майкл Уолтц
Марко Рубіо
MIM-104 Patriot
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