Трамп назвав перемовини з путіним і Зеленським "дуже хорошими"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонні перемовини з російським диктатором володимиром путіним у вівторок і Президентом України Володимиром Зеленським у середу були "двома дуже хорошими розмовами". Про це він сказав в інтерв'ю Breitbart News, пише УНН.

Деталі

"Розмова із президентом путіним була учора (18 березня) - вона пройшла дуже добре. Тоді я розмовляв сьогодні (19 березня) з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора, і моя мета полягає в тому, щоб примирити ці дві країни", - сказав Трамп в інтерв’ю у приватній їдальні президента неподалік від Овального кабінету у середу, 19 березня.

У нас були два дуже хороші телефонні дзвінки, і я вірю, що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається - зазначив Трамп.

Очільник Білого дому додав, що сторони працюють над припиненням вогню і заявив, що у війні росії проти України кожного тижня гине "дві, а то і більше тисяч людей".

"Я хочу це зупинити. Я також хочу зупинити великі виплати, які ми повинні робити. Я також хочу, щоб Європа платила так само, як ми, тому що вона не платила", - вказав президент США.

При цьому Трамп вкотре вказав, що, на його думку, така ситуація виникла через некомпетентність його попередника Джо Байдена.

Доповнення

Спецпосланець США в Україні Кіт Келлог назвав розмову Трампа і Зеленського чудовою. На його переконання, глава Білого дому веде переговори і з Україною, і з росією задля припинення вогню та укладання мирного договору.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що його розмова з Трампом "була позитивна, дуже змістовна і відверта". За його словами, вони, зокрема, говорили про перший крок до припинення вогню, ситуацію на полі бою і наслідки російських ударів.