Трамп назвал переговоры с путиным и Зеленским "очень хорошими"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник и Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду были "двумя очень хорошими разговорами". Об этом он сказал в интервью Breitbart News, пишет УНН.

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"Разговор с президентом путиным был вчера (18 марта) - он прошел очень хорошо. Тогда я разговаривал сегодня (19 марта) с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель состоит в том, чтобы примирить эти две страны", - сказал Трамп в интервью в частной столовой президента неподалеку от Овального кабинета в среду, 19 марта.

У нас были два очень хороших телефонных звонка, и я верю, что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит - отметил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что стороны работают над прекращением огня и заявил, что в войне россии против Украины каждую неделю погибает "две, а то и больше тысяч людей".

"Я хочу это остановить. Я также хочу остановить большие выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила так же, как мы, потому что она не платила", - указал президент США.

При этом Трамп в очередной раз указал, что, по его мнению, такая ситуация возникла из-за некомпетентности его предшественника Джо Байдена.

Дополнение

Спецпосланник США в Украине Кит Келлог назвал разговор Трампа и Зеленского замечательным. По его убеждению, глава Белого дома ведет переговоры и с Украиной, и с россией для прекращения огня и заключения мирного договора.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его разговор с Трампом "был позитивным, очень содержательным и откровенным". По его словам, они, в частности, говорили о первом шаге к прекращению огня, ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.