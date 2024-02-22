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Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 10:30  •  22303 просмотра

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Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.

Захватчики безуспешно пытаются захватить Синьковку, стягивают свои резервы вблизи реки "Черный жеребец", а также пытаются выйти на реку "Северский Донец", чтобы занять оборону по ее рубежу и восстановить ранее утраченное положение. Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, на Лимано-Купянском направлении, вс рф продолжают давить в районе Синьковки, но безуспешно. Тяжелым местом остается район вблизи реки "Черный жеребец" и Торский выступ.

Вблизи реки "Черный жеребец", Торский выступ, населенный пункт Терны противник стягивает свои резервы и пытается активизировать свои наступательные действия, с целью закрепления на этом барьерном рубеже и дальнейшего развития своего наступления

- сообщил Евлаш.

На Бахмутском направлении, по словам начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица",  продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часового Яра, Клищеевки и Андреевки.

Что касается Часового Яра, враг переходит к лобовым атакам, пытается обойти по флангам в районе Ивановского и Богдановки, применяет артиллерию, РСЗО, использует авиацию, Су-34, также использует танки и дроны

- сказал Евлаш.

В районе Клещеевки и Андреевки противник пытается выйти на реку Северский Донец и занять оборону по рубежу этой реки, отметил представитель ВСУ.

Конечно, что любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны для противника, поэтому он пытается восстановить утраченное положение.

- добавил Евлаш.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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