Войска россии пытаются закрепиться на Лимано-Купянском направлении, а также выйти на реку Северский Донец
Киев • УНН
Российские войска пытаются закрепиться на Лиманско-Купянском направлении и выйти к реке Северский Донец, в то время как украинские войска продолжают сопротивляться их попыткам.
Захватчики безуспешно пытаются захватить Синьковку, стягивают свои резервы вблизи реки "Черный жеребец", а также пытаются выйти на реку "Северский Донец", чтобы занять оборону по ее рубежу и восстановить ранее утраченное положение. Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.
Детали
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, на Лимано-Купянском направлении, вс рф продолжают давить в районе Синьковки, но безуспешно. Тяжелым местом остается район вблизи реки "Черный жеребец" и Торский выступ.
Вблизи реки "Черный жеребец", Торский выступ, населенный пункт Терны противник стягивает свои резервы и пытается активизировать свои наступательные действия, с целью закрепления на этом барьерном рубеже и дальнейшего развития своего наступления
На Бахмутском направлении, по словам начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", продолжаются интенсивные боевые действия в районе Часового Яра, Клищеевки и Андреевки.
Что касается Часового Яра, враг переходит к лобовым атакам, пытается обойти по флангам в районе Ивановского и Богдановки, применяет артиллерию, РСЗО, использует авиацию, Су-34, также использует танки и дроны
В районе Клещеевки и Андреевки противник пытается выйти на реку Северский Донец и занять оборону по рубежу этой реки, отметил представитель ВСУ.
Конечно, что любой барьерный рубеж способствует удержанию обороны для противника, поэтому он пытается восстановить утраченное положение.
Напомним,
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