Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену
Киев • УНН
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении экс-нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР, пишет УНН.
Детали
В ГБР подчеркнули, что депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
Отмечается, что бывшему народному депутату Украины в июле 2023 года было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.
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Также 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.
Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Обвинительный акт направлен в суд
Бывшему народному депутату грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
В ГБР отметили, что в своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
Напомним
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.
Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование против бывшего народного депутата Украины Вадима Рабиновича по обвинению в государственной измене и направило дело в суд.
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