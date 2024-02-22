Экс-нардепа Рабиновича будут судить за государственную измену

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении экс-нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР, пишет УНН.

Детали

В ГБР подчеркнули, что депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Отмечается, что бывшему народному депутату Украины в июле 2023 года было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

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Также 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Обвинительный акт направлен в суд - резюмировали в ГБР.

Бывшему народному депутату грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

В ГБР отметили, что в своих многочисленных выступлениях и интервью Рабинович обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала рф идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.