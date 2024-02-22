Екснардепа Рабіновича судитимуть за державну зраду

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо екснардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича. Про це з посиланням на пресслужбу ДБР, пише УНН.

Деталі

У ДБР підкреслили, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Зазначається, що колишньому народному депутату України у липні 2023 року було повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Нардепу Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування росгвардії у Криму

Також 1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду - резюмували в ДБР.

Колишньому народному депутату загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

У ДБР зауважили, що у своїх численних виступах та інтерв’ю Рабінович оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування за обвинуваченням у державній зраді колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна та направило обвинувальний акт до суду.