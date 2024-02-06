Кримінальну справу щодо нардепа-втікача Рената Кузьміна направлено до суду
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування за обвинуваченням у державній зраді колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна та направило обвинувальний акт до суду.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України Рената Кузьміна. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
Деталі
У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
Зокрема, починаючи з березня 2021 року Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.
Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави
Дії нардепа-втікача кваліфікували за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У вересні 2023 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа Рената Кузьміна. Наразі він у розшуку.
За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.